Fortalecen turismo sustentable con el hundimiento del buque “Cabo Corriente” en San Carlos

Con el hundimiento de ex buque Patrulla Costera “Cabo Corriente” por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora da un paso histórico en la protección del medio ambiente y el impulso al turismo sustentable con el fortalecimiento del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), un proyecto único en Latinoamérica por su escala, diseño y visión de largo plazo.
La Patrulla Costera “Cabo Corriente” se integra al SAAS en las faldas del Cerro Tetakawi, en San Carlos, consolidando un ecosistema marino destinado a la creación de hábitat, refugio y crecimiento de flora y fauna, además de detonar el desarrollo regional y turístico de la entidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este tipo de proyectos reflejan una visión de desarrollo sustentable que armoniza la conservación ambiental con el bienestar social y económico, alineada con los objetivos nacionales de protección de los ecosistemas marinos.
Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño subrayó que el SAAS representa una de las apuestas más importantes de su administración para posicionar a Sonora como referente internacional en turismo sustentable, al tiempo que se fortalece la biodiversidad marina y se generan nuevas oportunidades económicas para las comunidades costeras.
El Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, iniciado en marzo de 2022 con el hundimiento del ex buque Santos PO106, cuenta actualmente con cinco buques y un total de 10 artefactos navales hundidos. A la fecha, registra un avance superior al 70 por ciento.
Este ecosistema ya alberga especies como sardina, ostión, cochito, roncador, pulpo, mariposa coral, estrellas de mar y pargo amarillo, además de cerca de nueve mil peces y al menos 10 especies de invertebrados marinos, lo que confirma el impacto positivo del proyecto en una zona donde antes no existía este tipo de hábitat.
El SAAS no solo fortalece la conservación ambiental, sino que también impulsa el turismo sustentable, la investigación científica y el desarrollo económico. Experiencias internacionales demuestran que los arrecifes generan importantes beneficios económicos y sociales, consolidándose como motores de bienestar para las comunidades costeras.
Con este proyecto, el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora refrendan su compromiso con un modelo de desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones, colocando a Sonora a la vanguardia en innovación ambiental y turística.