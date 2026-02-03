Presentan proyecto de expansión del Puerto de Guaymas

Con un conjunto de obras estratégicas que relanzarán la economía de Sonora y aprovechando una ubicación estratégica privilegiada, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentaron el Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas, el cual le dará continuidad al trabajo que ya se venía realizando en la región.
El mandatario estatal mencionó que la importancia del Puerto de Guaymas es una de las vertientes que se incluyen en el Plan Sonora de Energías Sostenibles, como un impulso para contribuir a la infraestructura que permita una economía más amigable con el medio ambiente.
La idea de la recuperación del Puerto de Guaymas no es aislada, nace, se incorpora en el marco de una visión general que presenta el Plan Sonora. El Plan Sonora nace originalmente con el propósito de ayudar a nuestro país a cumplir con la cuota de descarbonización de la economía. Originalmente lo concebía como un puerto complementario frente a la saturación de los puertos del Pacífico, pero ya vemos que el Puerto de Guaymas tiene un potencial por sí solo, indicó.
También se dio a conocer la construcción y operación de una terminal multipropósito para el manejo de carga, vehículos y carga general. Tendrá un muelle de 329 metros lineales y una profundidad de 16 metros, equipado con dos grúas portacontenedores. Su operación se desarrollará en un patio de cinco hectáreas y estará preparado para atender las necesidades logísticas actuales y futuras.
De igual forma se expuso el Proyecto Estratégico de expansión del Puerto en la bahía de Guaymas y Empalme, que contempla en su primera fase una habilitación de 60 hectáreas para la operación de una terminal de usos múltiples con una profundidad de 16 metros y un muelle de hasta mil 100 metros de longitud, capaz de recibir tres buques de forma simultánea, con una inversión inicial de 6 mil 100 millones de pesos en trabajos de dragado y relleno.
Se abordó también el proyecto de modernización de instalación de concentrados, mediante una inversión de 140 millones de pesos, para la automatización de maniobras de recepción y almacenaje de concentrado de cobre proveniente de las minas del norte de Sonora.
Finalmente se reveló el proyecto de modernización de instalación de graneles minerales mediante la inversión de 226 millones de pesos para incrementar la capacidad de almacenamiento en tráfico de exportación y cabotaje.
Cabe destacar que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, implementó un programa de modernización de la infraestructura portuaria, con un monto de 3.9 mil millones de pesos, con 13 obras estratégicas, lo que permitirá duplicar el movimiento de carga, estimado en 15 millones de toneladas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en el marco de este anuncio, se acordó que todos los permisos para el inicio de construcción de la planta de licuefacción de gas natural serán aprobados en el lapso de las siguientes semanas, resolviendo un problema de traslado del recurso desde Estados Unidos, y permitiendo beneficiar también con ello al sur del país.
Nos hemos comprometido hoy, con todo el equipo, que los permisos salen en un mes para que inicie la construcción. Se resolvió un problema muy importante, que es cómo llega el gas natural. Es gas que viene de Texas, y Cenagas junto con la empresa va a hacer el gasoducto de Hermosillo para Guaymas. Eso resuelve el problema y además, pues ya la planta de procesamiento de licuefacción de gas natural, que no solamente es para exportar a Asia, sino que también nos va a ayudar para que pueda haber un cabotaje en realidad de gas natural hacia el sur del país, señaló.