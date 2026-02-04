Senado impulsa reformas clave para consolidar el segundo piso de la 4T: Lorenia Valles

...

La senadora sonorense destacó que en la actual Legislatura se han aprobado 23 reformas constitucionales y anunció que el nuevo periodo abordará temas como la jornada laboral de 40 horas y la reforma electoral

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/02/2026 11:13 AM.
En Sonora y editada el 04/02/2026 11:17 AM.