Aprueban ingresos de Carbó para 2026 y reconfigura Comisión de Protección Civil

El Pleno del Congreso de Sonora aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Carbó para el ejercicio fiscal 2026, y modificó la Comisión de Protección Civil; además, turnó a comisiones una iniciativa y un exhorto, y escuchó posicionamientos.
La diputada Rebeca Irene Silva Gallardo (NAS) dio lectura al acuerdo mediante el cual se aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Carbó para el ejercicio fiscal 2026.
La diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), en representación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), presentó la nueva integración de la Comisión de Protección Civil, la cual estará encabezada por la diputada Ernestina Castro Valenzuela (Morena) como presidenta; y como secretarios la diputada María Karina Olivares Rábago (PES), Óscar Ortiz Arvayo (PT), Próspero Valenzuela Múñer (Morena) y David Figueroa Ortega (PVEM).
Por su parte, la diputada Alejandra López Noriega propuso una reforma que modifica el Código Penal del Estado de Sonora para proteger los recursos económicos de las personas adultas mayores, mediante la tipificación y sanción, como delito de robo equiparado, el despojo, manipulación y engaño para la entrega de tarjetas de apoyos sociales, número de identidad personal (NIP) o recursos económicos.
El diputado del PRI, Emeterio Ochoa Bazúa, dio lectura a un exhorto a la Secretaría de Salud Pública dirigido a reforzar de manera inmediata y coordinada las acciones de prevención, control y atención del dengue en Sonora, mediante diversas acciones y priorizando a los municipios con mayor incidencia y poblaciones más vulnerables.
Finalmente, la diputada María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena) presentó un posicionamiento relativo al fallo del Tribunal de Justicia Administrativa a favor de las y los jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo; posteriormente, el diputado Manuel Scott Sánchez expuso la agenda del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, enfocada en derechos, transparencia, innovación y bienestar social.