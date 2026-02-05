Aprueban ingresos de Carbó para 2026 y reconfigura Comisión de Protección Civil

El Pleno avaló la Ley de Ingresos y el Presupuesto del Ayuntamiento de Carbó, modificó la integración de la Comisión de Protección Civil y turnó a comisiones iniciativas sobre protección a adultos mayores y prevención del dengue

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/02/2026 04:56 PM.
En Sonora y editada el 05/02/2026 05:02 PM.