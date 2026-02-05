Beltrones alerta sobre una posible regresión democrática con la reforma electoral

Un llamado a la sociedad civil y política de México para evitar que la reforma electoral que impulsa el gobierno nos lleve a una regresión democrática, realizó el Senador Manlio Fabio Beltrones. El político mexicano vigente que ha sido algunas veces espectador y en otras actor de la construcción del México democrático de los últimos 50 años, fue el primer invitado al nuevo ciclo de análisis digital de la revista Voz y Voto.
Junto al político de Izquierda, *Jorge Alcocer Villanueva,* abordaron la evolución histórica de las reformas electorales que dieron paso al México plural y la alternancia. En ese marco, ambos expusieron sus puntos de vista respecto a lo que se debe esperar este 2026 de una reforma electoral, si lo que se busca es reconocernos en la pluralidad, como fue la propuesta original de la izquierda.
Vayámonos a la representación proporcional pura en las cámaras, porque ya alcanzamos la madurez política necesaria que estuvimos buscando desde hace 50 años; todo lo contrario, sería una regresión democrática”, puntualizó
Si lo que quieren es una reforma para ahorrarse recursos o para tomar en definitiva al INE, colonizarlos completamente, apoderarse del mismo y también del Tribunal Federal Electoral en lugar de garantizar su autonomía, me niego a reconocerlo y eso hay que defenderlo en las cámaras, aunque sea con nuestra voz, aunque no tengamos los votos, señaló.
Si lo que quieren hoy en día es reducir la pluralidad a un reconocimiento de partido hegemónico al que todos se tienen que someter como si el país fuera propiedad de una sola persona, será difícil avanzar y consolidar los avances democráticos de este país, dijo Beltrones.
Hay que dialogar, me molesta sobremanera que el gobierno anterior y parece que se conserva como practica en el actual gobierno, no quieran dialogar con las oposiciones, no quieran recibir a las oposiciones mínimamente para que manifiesten lo que piensan, apuntó.