Beltrones alerta sobre una posible regresión democrática con la reforma electoral

El senador Manlio Fabio Beltrones llamó a la sociedad civil y a las fuerzas políticas a defender la pluralidad y la autonomía electoral, al advertir que una reforma sin consenso y orientada a crear mayorías artificiales podría significar un retroceso democrático para México

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/02/2026 10:14 AM.
En Sonora y editada el 05/02/2026 10:19 AM.