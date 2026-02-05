La Cuarta Transformación devolvió el sentido social a la Constitución: Lorenia Valles

...

En el aniversario de la Constitución de 1917, la senadora destacó las reformas impulsadas desde el Congreso, como la elevación de los programas de bienestar a rango constitucional, la reforma judicial y el reconocimiento de pueblos indígenas y afrodescendientes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/02/2026 04:46 PM.
En Sonora y editada el 05/02/2026 04:52 PM.