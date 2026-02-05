Diálogo entre México y EE. UU. fortalece minería y economía tras T-MEC: Lorenia Valles

En reunión celebrada en el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, la senadora destacó que la cooperación bilateral y la integración económica a través del T-MEC son claves para la relocalización de industrias

Autor El Diario de Sonora el 05/02/2026 10:19 AM.
En Sonora y editada el 05/02/2026 10:26 AM.