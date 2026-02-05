Investiga FGJES homicidio de mujer en Centro de Gobierno de Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se inició carpeta de investigación por el homicidio de una mujer, ocurrido la mañana del miércoles en Hermosillo, Sonora.
Los hechos se registraron alrededor de las 08:11 horas en el área de estacionamiento del Edificio México, en el Centro de Gobierno, donde la víctima fue atacada con arma de fuego y perdió la vida en el lugar.
De acuerdo con los primeros datos, el presunto agresor es un masculino aún no identificado, cuyas características ya forman parte de las líneas de trabajo.
De la misma investigación se desprende que no se trató de un intento de robo, ni a ella, ni a los vehículos del lugar.
El responsable estuvo acechando a la víctima y le disparó por la espalda, posteriormente huyó del lugar.
Ya se cuenta con las primeras entrevistas a testigos y se analizan las grabaciones en video de la zona para obtener mayor información del responsable y se investiga el entorno personal de la víctima para establecer el posible móvil de la agresión sufrida.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se encuentra avocada a la investigación, tanto pericial, como de campo y de gabinete, e informará de los avances en cuanto los tiempos procesales lo permitan.