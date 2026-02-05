Sonora potencia logística con firma de acuerdo entre Puerto de Guaymas y South32

...

Como parte del proyecto de modernización del Puerto de Guaymas, con una inversión de 130 mil millones de pesos, la empresa minera South32 anunció su interés en movilizar su producción de zinc a través de este puerto estratégico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/02/2026 10:28 AM.
En Sonora y editada el 05/02/2026 10:31 AM.