Destina Durazo 940 millones de pesos para modernizar carreteras en Sonora

La inversión histórica fortalecerá la conectividad, la seguridad vial y las cadenas productivas en municipios estratégicos, además de integrarse al Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Megabachetón 2026

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/02/2026 10:26 AM.
En Sonora y editada el 06/02/2026 10:34 AM.