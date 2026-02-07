COVES entrega materiales para mejoramiento de vivienda en más de 30 municipios de Sonora

Con una inversión superior a seis millones de pesos, el Gobierno del Estado distribuye lámina, cemento, pintura, tinacos e impermeabilizante en beneficio directo de 3 mil 615 personas

07/02/2026
editada el 07/02/2026