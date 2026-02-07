COVES entrega materiales para mejoramiento de vivienda en más de 30 municipios de Sonora

El Gobierno de Sonora, a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), continúa durante este 2026 con la entrega de materiales para el mejoramiento de vivienda en más de 30 municipios de Sonora.
Estas acciones forman parte del presupuesto destinado a este rubro, que supera los seis millones de pesos, permitiendo una entrega constante y equitativa de apoyos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población.
Como resultado de este programa, en los últimos meses se logró la entrega de dos mil 280 piezas de lámina galvanizada, mil 760 sacos de cemento, 400 cubetas de pintura, 50 tinacos y 620 cubetas de impermeabilizante.
Los materiales entregados permiten atender problemáticas relacionadas con el debilitamiento y desgaste estructural de las viviendas, brindar protección ante las lluvias, reforzar la seguridad de los hogares y mejorar el almacenamiento de agua potable.
Al respecto, el ingeniero Pedro Fontes Ortiz, titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, destacó:
Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Sonora por mejorar de manera directa la calidad de vida de las familias. No se trata solo de entregar materiales, sino de asegurar que cada apoyo cumpla con los estándares de calidad necesarios para generar un impacto duradero en los hogares sonorenses.
Gracias a este esfuerzo, se beneficia de manera directa a tres mil 615 personas, contribuyendo a la construcción de comunidades más seguras y resilientes.
En estas entregas colabora la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, participando en la supervisión de la correcta distribución de los apoyos y en la conformación de los Comités Ciudadanos de Obra en cada municipio beneficiado, fortaleciendo la transparencia y la participación ciudadana.