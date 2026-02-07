Gobernador Durazo impulsa desarrollo costero con malecón avanzado en Sonora

Con inversiones que superan los 290 millones de pesos, las obras buscan fortalecer el turismo, la movilidad y la economía regional; además, se proyecta un nuevo malecón en Guaymas

