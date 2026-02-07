Llama Salud Sonora a vacunarse antes del 3 de abril; campaña invernal entra en su recta final

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), exhortó a la población a aplicarse la vacuna contra enfermedades respiratorias lo antes posible, ya que la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025–2026 concluirá el próximo 3 de abril.
Como parte de esta estrategia preventiva, la SSP instaló puntos de vacunación en distintas regiones del estado, incluido el Centro de Gobierno, con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas y fortalecer la protección de la población durante la recta final de la temporada invernal.
La Campaña Nacional de Vacunación Invernal, que inició el 13 de octubre, tiene como finalidad reducir la incidencia de enfermedades respiratorias y prevenir complicaciones graves, principalmente en los grupos considerados de mayor riesgo.
Durante esta campaña se han aplicado 869 mil 721 dosis de vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, todas de manera gratuita, como parte de las acciones para fortalecer el sistema inmunológico de la población.
Las vacunas están dirigidas a niñas y niños de seis a 59 meses, personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas de cinco a 59 años que viven con comorbilidades, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.
Finalmente, el Gobierno de Sonora reiteró el llamado a acudir al Centro de Salud más cercano antes del 3 de abril, destacando que la vacunación oportuna es una de las medidas más eficaces para proteger la salud y prevenir enfermedades durante la temporada invernal.