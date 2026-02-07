Ofrece Hacienda descuentos por pronto pago en revalidación vehicular durante febrero

...

Contribuyentes podrán obtener hasta 10 por ciento de descuento al pagar en línea y cinco por ciento en bancos y comercios participantes; autoridades llaman a evitar recargos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/02/2026 11:28 AM.
En Sonora y editada el 07/02/2026 11:31 AM.