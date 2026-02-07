Ofrece Hacienda descuentos por pronto pago en revalidación vehicular durante febrero

La Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora informó que durante el mes de febrero continúan vigentes los incentivos por pronto pago de la revalidación vehicular 2026, como parte de las acciones para facilitar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.
Durante febrero, las y los contribuyentes que realicen su pago en línea a través del portal oficial hacienda.sonora.gob.mx podrán obtener un 10 por ciento de descuento sobre el monto base de la revalidación vehicular. Además, quienes opten por efectuar el pago en bancos o comercios participantes recibirán un cinco por ciento de descuento.
Los pagos pueden realizarse presentando el número de placa en establecimientos como Oxxo, Arco, 7-Eleven, Circle K, Elektra y Financiera para el Bienestar (antes Telecom); mientras que con pase a caja también se incluyen Walmart, Farmacias Benavides, Abarrey, Suburbia, BBVA, Santander, HSBC, Citibanamex y Banorte.
La Secretaría de Hacienda reiteró la invitación a las y los sonorenses a aprovechar los beneficios vigentes y evitar recargos. Para más información, se encuentran disponibles el Call Center 800 312 7011, la línea de WhatsApp 662 316 9734 y las redes sociales oficiales de la dependencia.