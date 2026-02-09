Encabezan jornada de búsqueda en Bahía Kino para localizar a Marco Antonio Sauceda

En un esfuerzo conjunto que reafirma el compromiso humanitario con las familias de personas desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora encabezó una jornada de búsqueda individualizada en las inmediaciones de Bahía Kino, con el objetivo de localizar a Marco Antonio Sauceda Rocha.
Las acciones contaron con la participación directa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, liderado por Ceci Patricia Flores Armenta, madre de Marco Antonio, quien ha mantenido una lucha incansable desde hace casi siete años para dar con el paradero de su hijo, confirmó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora, que encabeza Dante Noel Talavera Nieblas.
A lo largo de estos años, la zona de la Carretera 36 y las brechas de la Costa de Hermosillo han sido escenarios de múltiples rastreos. Cabe recordar que, en febrero de 2021 y mayo de 2023, la activista recibió informes anónimos que llevaron al hallazgo de restos óseos en la región; no obstante, las jornadas actuales buscan agotar cada cuadrante y punto de interés mediante tecnología y trabajo de campo coordinado.
Como parte del despliegue y seguridad, para garantizar la integridad de los participantes, las labores de esta jornada se desarrollaron bajo el resguardo de un estado de fuerza compuesto por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), cuyo operativo no solo se enfocó en el rastreo físico, sino en la validación de nuevos puntos geográficos señalados en la carpeta de investigación.
Para el gremio periodístico y la sociedad sonorense, el caso de Marco Antonio representa el motor de un movimiento que ha logrado visibilizar la crisis de desapariciones en el noroeste del país, al transformar el dolor individual en una red de apoyo colectiva que no descansa hasta que todos vuelvan a casa.