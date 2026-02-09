Impulsa Gobierno de Sonora obras hidroagrícolas en Tubutama y Átil con inversión superior a 6.8 mdp

Por instrucción del gobernador Alfonso Durazo, el Gobierno de Sonora impulsa proyectos y obras hidroagrícolas que fortalecen la productividad y el desarrollo de las regiones rurales, mediante inversiones estratégicas orientadas, coordinadas con la Conagua para el uso eficiente del agua, informó la secretaria de la Sagarhpa, Celida López Cárdenas.
Con esta misión, la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), junto con el director general de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Rodolfo Castro Valdez, entregaron obras hidroagrícolas en los municipios de Tubutama y Átil, que representan un avance significativo para el sector productivo local y reafirman el compromiso institucional con el fortalecimiento del campo sonorense.
Destacó que esta obra entregada en el ejido La Sangre, del municipio de Tubutama, es resultado del respaldo permanente del gobernador Alfonso Durazo, cuyo apoyo ha sido clave para concretar acciones que brindan mayor certidumbre a las y los productores.
Agradeció el recibimiento y la gestión a favor de sus municipios del alcalde de Tubutama, Irabién Núñez Montoya, así como del presidente municipal de Átil, Juan Francisco Calderón Méndez, reconociendo su disposición para trabajar de manera coordinada en beneficio del sector agrícola.
La obra entregada generará beneficios directos al mejorar el acceso y el uso eficiente del agua, fortaleciendo la actividad productiva y contribuyendo a elevar la competitividad del campo en esta región del norte de Sonora.
Para su ejecución se destinó una inversión superior a los seis millones 825 mil pesos, orientada a la construcción de dos líneas de conducción y al equipamiento de pozo, infraestructura fundamental para impulsar la actividad agrícola local.
López Cárdenas destacó que este logro es resultado de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, sumando esfuerzos para responder de manera responsable a las necesidades del campo sonorense y seguir impulsando un desarrollo agrícola más eficiente y sostenible.
Ampelio Sandoval, beneficiario de esta acción, mencionó su agradecimiento al mandatario estatal por tomar en cuenta a su unidad de producción, pues este pozo vendrá a ayudar en el ahorro del agua, además de que la tecnificación permitirá optimizar el recurso hídrico, mejorar el riego y ampliar la superficie de siembra, además de diversificar los cultivos.