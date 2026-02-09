Sonora renueva el transporte público con 420 unidades y apuesta por pago digital

Con una estrategia integral de modernización del transporte público, desde el inicio de su administración el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha fortalecido la movilidad urbana en Sonora mediante la incorporación de 420 nuevas unidades, con una inversión conjunta superior a 616 millones de pesos, así como la implementación de un sistema de credencialización con tecnología avanzada, orientado a mejorar la seguridad, agilizar el servicio y garantizar el acceso a tarifas preferenciales para estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Este esfuerzo ha permitido fortalecer la flota vehicular del transporte público en 15 municipios de mayor demanda, entre ellos Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, San Luis Río Colorado y Nogales, ampliando la cobertura del servicio y mejorando la movilidad diaria de miles de personas usuarias en distintas regiones del estado.
Las unidades incorporadas cuentan con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, validadores electrónicos, contadores automáticos de pasaje y pantallas informativas, lo que eleva los estándares de seguridad, transparencia y confort, además de permitir una operación más eficiente y confiable del sistema de transporte público en beneficio de las y los sonorenses.
Como parte fundamental de esta transformación, el proceso de credencialización del transporte urbano, que inició el 21 de noviembre de 2025 y actualmente se aplica en Hermosillo, permite identificar el tipo de usuario, ordenar la operación del servicio y asegurar el acceso a tarifas preferenciales, consolidando un modelo de movilidad más justo, moderno y eficiente para las y los sonorenses.
Para su implementación, el Gobierno de Sonora destinó 60 millones de pesos en tecnología, que permite la lectura de las nuevas tarjetas en las unidades de transporte y sienta las bases para la incorporación de un sistema de pago mediante código QR, que permitirá a las y los usuarios realizar sus pagos desde el teléfono celular.
Con estas acciones, se reduce el uso de efectivo, se elimina el cobro en mano, se agiliza el ascenso a las unidades y se fortalece el control de ingresos, generando condiciones para reinvertir recursos en el mantenimiento del servicio y en la adquisición de más unidades.
Adicionalmente, el Gobierno de Sonora cuenta con unidades móviles de credencialización, que acercan este servicio a colonias y comunidades de Hermosillo, garantizando atención accesible y de calidad para todas las personas usuarias.
Con la modernización del transporte público, el gobernador Alfonso Durazo Montaño consolida un sistema más moderno, justo y eficiente, que mejora la movilidad urbana, protege la economía de las familias sonorenses y avanza hacia un modelo de ciudad más ordenado y sostenible.