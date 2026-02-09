Sonora renueva el transporte público con 420 unidades y apuesta por pago digital

Con una inversión superior a 616 millones de pesos, el Gobierno del Estado fortalece la movilidad en 15 municipios, incorpora tecnología de videovigilancia y validadores electrónicos, e impulsa la credencialización para garantizar tarifas preferenciales y mayor seguridad a usuarios

