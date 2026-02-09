Supervisan drenajes en Guaymas para evitar problemas antes del Carnaval

El Gobierno de Sonora, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), realizó un recorrido de supervisión en distintos puntos del Centro de Guaymas para verificar el correcto funcionamiento de las líneas de drenaje.
Las acciones fueron encabezadas por el administrador de la CEA, César Javier Granich Duarte, en coordinación con personal técnico del organismo y autoridades municipales del puerto.
El objetivo del recorrido fue constatar que las líneas de drenaje operen de manera eficiente y con niveles bajos, a fin de prevenir obstrucciones totales, desbordes de aguas negras o la generación de malos olores.
Estas labores preventivas cobran especial relevancia ante la proximidad de las fiestas del Carnaval, periodo en el que se incrementa la afluencia de personas en la zona Centro del municipio.
De manera previa, se acudió al punto donde se realizó la reparación de drenaje en calle 17 y avenidas 15 y 16 del sector Centro, obra ejecutada el pasado jueves, tras registrarse un colapso en la red sanitaria.
En ese sitio se instalaron 20 metros de tubería nueva, lo que permitirá un funcionamiento óptimo del sistema de drenaje y alcantarillado, fortaleciendo la infraestructura urbana del municipio.
El Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de trabajar de forma coordinada con los ayuntamientos para garantizar servicios públicos eficientes, proteger la salud de la población y mantener en óptimas condiciones las zonas de mayor afluencia.