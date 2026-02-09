Supervisan drenajes en Guaymas para evitar problemas antes del Carnaval

La CEA realizó un recorrido preventivo para verificar el correcto funcionamiento de las líneas sanitarias y evitar desbordes o malos olores durante el incremento de visitantes en la zona

