Durazo impulsa salud, educación e infraestructura en gira por el norte de Sonora

...

El gobernador inauguró el Centro Regional de Vacunas en Santa Ana, entregó equipamiento y becas en Ímuris y supervisó la construcción del Auditorio Cívico de Magdalena de Kino, con inversiones millonarias enfocadas en el bienestar social y el desarrollo regional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/02/2026 11:25 AM.
En Sonora y editada el 10/02/2026 11:31 AM.