Durazo impulsa salud, educación e infraestructura en gira por el norte de Sonora

Como parte de una intensa gira de trabajo por la región norte del estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó acciones estratégicas en materia de salud, educación e infraestructura, reafirmando el compromiso de su gobierno con el bienestar social, la equidad y el desarrollo regional.
El mandatario estatal, acompañado del secretario de Salud José Luis Alomía Zegarra y el presidente municipal Javier Francisco Moreno Dávila, inauguró el Centro Regional de Vacunas de Santa Ana (CRVSA), con ello se consolida la red estatal de almacenamiento, conservación y distribución de biológicos. Este centro permitirá garantizar la disponibilidad oportuna de vacunas, fortalecer la cadena de frío, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y asegurar una cobertura regional eficiente en 27 municipios del norte del estado, entre ellos Nogales, Caborca, Cananea, Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.
El CRVSA cuenta con cámaras frías especializadas y logística moderna, alineándose al Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027, en el eje de Salud Universal, impulsado por el gobernador Durazo Montaño para proteger la salud de las familias sonorenses.
En Ímuris, el gobernador Alfonso Durazo, junto al secretario de Educación Froylán Gámez Gamboa y el presidente municipal Leonardo García Acedo, encabezó la entrega en donación de equipamiento tecnológico educativo y la entrega de becas para primarias públicas, acciones que refuerzan la política estatal de apoyo directo a la niñez y al sistema educativo público.
A decirles a las mamás y a los papás que apoyen a sus hijos, que les den confianza, que si sueñan déjenlos soñar, porque son sus sueños los que los van a mover. Y, de eso se trata que tengamos primero los instrumentos para transitar la etapa estudiantil con las mayores comodidades posibles para que ni un niño deje la escuela por limitaciones económicas, expresó el mandatario estatal.
Equipos de cómputo para las Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) Núm. 67 y 146; tabletas electrónicas para la USAER Núm. 146; un Aula Multisensorial completa para el Centro de Atención Múltiple Núm. 19, beneficiando a niñas y niños con necesidades educativas especiales.
Así mismo, se benefició a 983 estudiantes con la Beca Sonora de Oportunidades, que representa una inversión de 2.16 millones de pesos. El gobernador Durazo destacó que, en lo que va de su administración, se ha alcanzado una inversión histórica acumulada de 3 mil 666 millones de pesos entre 2022 y 2026. Este último año se contempla una bolsa de mil millones de pesos para consolidar el programa de becas más grande en la historia de Sonora.
Como parte de la gira, el mandatario estatal realizó la supervisión de la construcción del Auditorio Cívico Municipal de Magdalena de Kino, acompañado de la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Alejandra Castro Valencia, y el presidente municipal Francisco Duarte Valdez, una obra que fortalecerá la vida cultural, cívica y social del municipio.
La primera etapa de esta obra representa una inversión de 14.2 millones de pesos, con trabajos que incluyen cimentación, estructura de concreto, instalaciones hidráulicas y sanitarias, impermeabilización, estructura metálica y eléctrica.
Para la segunda etapa, programada para ejecutarse este año, se contempla una inversión adicional de 10 millones de pesos, que permitirá completar acabados, pisos, plafones, cancelería, sistemas eléctricos, red contra incendios, aire acondicionado y obra exterior incluyente, como rampas para personas con discapacidad.