Sonora se consolida como destino turístico de clase mundial: Lorenia Valles

...

La senadora Lorenia Valles destacó la participación del estado en la campaña “Punto México” y su próxima presencia en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, como parte de la estrategia para posicionar a la entidad como destino de clase mundial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/02/2026 10:43 AM.
En Sonora y editada el 10/02/2026 10:49 AM.