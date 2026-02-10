SSP lleva Clínicas Móviles con servicios médicos y de salud animal en febrero

La Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora invitó a la población a acudir a las Clínicas Móviles de Medicina Preventiva que se realizarán en distintos municipios durante febrero, donde además de atención preventiva para las personas, se ofrece un paquete completo de servicios enfocados en la salud animal y la prevención de enfermedades zoonóticas.
El secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, explicó que el cuidado de perros y gatos es una parte fundamental del enfoque de estas actividades, ya que mantener sanas a las mascotas ayuda a proteger la salud de toda la familia.
Tenemos todo el paquete de salud animal, que es muy importante, porque al estar sanos nuestros perritos y gatitos, vamos a evitar la transmisión de enfermedades zoonóticas que pueden enfermarnos a nosotros, señaló.
Damos toda una serie de servicios, incluido el control a través de la castración, para evitar que perritos y gatitos sigan reproduciéndose. Ya hay muchos, mejor hay que adoptar, expresó Alomía Zegarra, al destacar la importancia de la tenencia responsable.
Finalmente, la SSP informó que el viernes 13 de febrero la jornada llegará a Hermosillo, en la colonia Nueva Ilusión, de 9:00 a 13:00 horas, y el lunes 16 de febrero continuará en la colonia Palo Verde, también en Hermosillo, en el mismo horario, reiterando el llamado a cuidar la salud de las personas y de sus mascotas como una sola.