SSP lleva Clínicas Móviles con servicios médicos y de salud animal en febrero

La Secretaría de Salud Pública de Sonora anunció jornadas en Hermosillo y Cajeme donde se ofrecerán consultas preventivas, esterilización y acciones contra enfermedades zoonóticas, con el objetivo de proteger a las familias y sus mascotas

