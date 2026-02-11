Congreso de Sonora analiza reformas sobre turismo, protección digital e inteligencia artificial

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso de Sonora turnó a comisiones iniciativas sobre seguridad en el senderismo y turismo de aventura; protección digital de niñas, niños y adolescentes; incorporación de la inteligencia artificial en la educación, y tipificación del delito de amedrentamiento contra periodistas.
La diputada Marcela Valenzuela Nevárez (Morena) presentó una iniciativa de ley para regular la seguridad en el senderismo y el turismo de aventura, con el fin de profesionalizar el sector mediante un registro estatal obligatorio de guías que incluya capacitación, certificaciones y seguro de responsabilidad civil.
El diputado René García Rojo (PT) dio lectura a una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de garantizar un uso seguro y responsable de internet y redes sociales, prevenir riesgos como el ciberacoso y la exposición a contenidos inadecuados. La propuesta reconoce el derecho a un entorno digital seguro, establece la supervisión parental y prohíbe exigir plataformas digitales como requisito para acceder a servicios públicos o actividades escolares.
En materia de educación, la diputada Iris Sánchez Chiu (PRI) expuso una reforma a la Ley de Educación para incorporar el análisis, uso adecuado y comprensión básica de la inteligencia artificial en el sistema educativo estatal, bajo criterios éticos, pedagógicos y de supervisión humana.
Enseguida, el diputado Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN) presentó una reforma al Código Penal para tipificar el delito de amedrentamiento contra periodistas, estableciendo penas de prisión y multas, agravadas cuando el responsable sea una persona servidora pública y con persecución de oficio en esos casos.
El diputado Jesús Manuel Scott Sánchez (MC) dio lectura a un exhorto dirigido al titular del Instituto de Movilidad y Transporte de Sonora (IMTES) para que garantice la gratuidad del transporte público para estudiantes de Cajeme, ante la falta de tecnología para validar las tarjetas en algunas unidades.
La presidenta de la Comisión de Minería, diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu (PRI) expresó sus condolencias a las familias de los mineros identificados en Sinaloa. Mientras que la diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena) dio a conocer un posicionamiento sobre el Día Nacional de la Vivienda.