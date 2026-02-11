Congreso de Sonora analiza reformas sobre turismo, protección digital e inteligencia artificial

En sesión ordinaria, el Pleno turnó a comisiones iniciativas para regular el senderismo, garantizar un entorno digital seguro para menores, incorporar la IA en la educación y tipificar el delito de amedrentamiento contra periodistas

