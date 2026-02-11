Presentan iniciativa para regular y profesionalizar el senderismo en Sonora

La diputada Marcela Valenzuela propuso crear un registro estatal de guías, establecer certificaciones obligatorias y clasificar rutas por niveles de dificultad para garantizar seguridad y turismo sustentable

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/02/2026 09:56 AM.
En Sonora y editada el 11/02/2026 10:05 AM.