Presentan iniciativa para regular y profesionalizar el senderismo en Sonora

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, profesionalizar a los guías y promover un turismo sustentable, la diputada Marcela Valenzuela Nevárez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado la Iniciativa de Ley para el Fomento, Profesionalización y Seguridad del Senderismo y Turismo de Aventura del Estado de Sonora.
La propuesta surge ante el crecimiento de esta actividad en la entidad y la necesidad de contar con un marco legal que establezca reglas claras de operación, gestión de riesgos y protección tanto de turistas como del entorno natural.
La iniciativa fue turnada para su dictaminación a la Comisión de Fomento Económico y Turismo.