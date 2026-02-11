Sonora fortalece su proyección turística con la apertura de Casa Sonora en la CDMX

Con el objetivo de fortalecer la promoción turística, cultural y económica del estado, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Economía y Turismo (SETUR), inauguró con gran éxito Casa Sonora en Punto México, un espacio estratégico que proyecta la identidad sonorense a nivel nacional e internacional.
Gracias al trabajo y compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño, Casa Sonora se consolida como una ventana permanente para mostrar lo mejor del estado, generando nuevas oportunidades de promoción, atracción de visitantes y fortalecimiento de la economía local, al posicionar a Sonora como un destino de vanguardia, competitivo y con alto valor cultural.
La inauguración fue encabezada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien destacó la relevancia de los Pueblos Mágicos de Sonora, la amplia oferta de eventos internacionales, su diversidad de ecosistemas turísticos y el importante crecimiento turístico en el estado.
Por su parte, el secretario de Economía y Turismo del Estado de Sonora, Roberto Gradillas Pineda, enfatizó la importancia de llevar a Punto México la esencia de la entidad, destacando la riqueza gastronómica, las artesanías regionales como la talabartería, el bacanora como bebida emblemática y los principales atractivos turísticos que caracterizan esta región.
El compromiso de nuestro gobernador Alfonso Durazo Montaño y la excelente colaboración de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez, han permitido fortalecer el concepto de Casa Sonora a nivel nacional e internacional, consolidando nuestra identidad, promoviendo el turismo y el desarrollo económico de Sonora, señaló Gradillas Pineda.