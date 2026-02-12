Aprueba Congreso de Sonora renuncia de regidor y turna iniciativa de ley de entrega-recepción

El Congreso de Sonora aprobó la renuncia de un regidor de Etchojoa, turnó a comisiones una iniciativa de Ley de Entrega-Recepción y un exhorto para evaluar proyectos energéticos, además de presentar un posicionamiento por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/02/2026 04:37 PM.
En Sonora y editada el 13/02/2026 08:21 AM.