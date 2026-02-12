Aprueba Congreso de Sonora renuncia de regidor y turna iniciativa de ley de entrega-recepción

Hermosillo, Sonora; 12 de febrero de 2026.- En sesión ordinaria, el Congreso de Sonora aprobó la renuncia de un regidor del Ayuntamiento de Etchojoa; turnó a comisiones la iniciativa de Ley de Entrega-Recepción que regula los cambios de administración y un exhorto sobre proyectos energéticos; y escuchó un posicionamiento.
La diputada Rebeca Irene Silva Gallardo (NAS) dio lectura del acuerdo mediante el cual se aprobó la renuncia del ciudadano Joel Mario González Ibarra, regidor propietario del Ayuntamiento de Etchojoa; y se llamó al suplente ciudadano José Aurelio Guerra Miranda para que asuma el cargo, comisionando al diputado Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela (Morena) para acudir a la toma de protesta en representación del Poder Legislativo.
La diputada Azalia Guevara Espinoza (PVEM) dio lectura a la iniciativa de Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Sonora, suscrita por diputadas y diputados de Morena, PT, PVEM, PES y NAS, que busca establecer un marco jurídico claro y uniforme para regular estos procesos en los poderes del Estado, en los órganos autónomos y los ayuntamientos, con el fin de asegurar transiciones ordenadas, transparentes y con rendición de cuentas.
La diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC) y el diputado Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN) dieron lectura al exhorto dirigido a diversas autoridades federales, cuyo objetivo es solicitar la realización de estudios y evaluaciones integrales sobre los proyectos Saguaro Energía en Puerto Libertad; Amigo en Guaymas, Sonora; y Vista Pacífico LNG en Topolobampo, Sinaloa; ante los posibles impactos ambientales, climáticos, marinos, turísticos, pesqueros y sociales sobre la región.
La iniciativa se turnó a la Comisión Anticorrupción; en tanto, el exhorto fue enviado a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático para su análisis y, en su caso, dictaminación.
Antes de concluir, la diputada Deni Gastélum Barreras (Morena) dio lectura a un posicionamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, cuyo objetivo es fortalecer acciones legislativas que promuevan la igualdad de oportunidades y una mayor participación de este sector en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
La siguiente sesión se convocó para el próximo martes 17 de febrero a las 11:00 horas.