Cuatro carriles Hermosillo-Bahía de Kino es una realidad; Gobernador Durazo arranca obra

El mandatario estatal destacó que con el arranque de la obra de la carretera cuatro carriles Hermosillo-Bahía de Kino, se da cumplimiento a una demanda histórica de conectividad regional y tránsito seguro de la ciudadanía, turistas y sector agrícola. Esta obra largamente esperada, cuya primera modernización data de 1951, en una primera etapa contempla una inversión de 500 millones de pesos para iniciar desde el casco urbano de la capital sonorense con una longitud de 28.5 kilómetros a intervenir. Beneficiará el desarrollo de la actividad agrícola que predomina en la región y detonará el crecimiento turístico hacia el destino de playa.

12/02/2026
En Sonora y editada el 13/02/2026 08:24 AM.