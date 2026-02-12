Cuatro carriles Hermosillo-Bahía de Kino es una realidad; Gobernador Durazo arranca obra

Hermosillo, Sonora; 12 de febrero de 2026.- Contar con una carretera segura, moderna y transitable será realidad para las y los hermosillenses con el arranque de la construcción de la carretera cuatro carriles Hermosillo-Bahía de Kino, uno de los compromisos cumplidos por el gobernador Alfonso Durazo Montaño para brindar mejores condiciones a las familias que circulan por esta carretera, además de aprovechar a plenitud el potencial turístico de la costa de la capital sonorense.
El mandatario estatal, acompañado del subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) Leonel Cota Montaño, la titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) Alejandra Castro Valencia; el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, informó que se trata de una obra largamente esperada y con la que se cumple un compromiso de campaña en beneficio de las familias, turistas y sector agrícola que diariamente transitan por esta vía. En una primera etapa, se destinarán 500 millones de pesos para intervenir 28.5 kilómetros, desde el casco urbano de Hermosillo hasta el kilómetro 37+500, en dos tramos estratégicos.
“Me da obviamente muchísimo gusto estar en este evento esperado por décadas, porque esta carretera como ya se mencionó, inició en 1951, de inmediato mostró su insuficiencia. Y desde entonces cuantos candidatos de todos los niveles, de todo tipo que han pasado por aquí, han prometido la construcción de esta carretera, incluido su servidor, por eso estoy aquí cumpliendo”, exclamó.
El gobernador Durazo, destacó que esta obra detonará el crecimiento turístico hacia Bahía de Kino, principal destino de playa en la región centro del estado, y fortalecerá la actividad agrícola predominante en la zona, impactando directamente en la economía de las familias de Hermosillo, Miguel Alemán y Bahía de Kino.
La obra contempla trabajos integrales de modernización que incluyen terracerías, pavimentación, obras de drenaje, señalamiento y acciones complementarias para garantizar una vialidad más segura y eficiente.
El proyecto contempla intervención en puntos clave del trayecto como el aeropuerto, el hipódromo, la Escuela de Agronomía, el reclusorio Hermosillo II y el Cefereso, para concluir en la Calle Cero Sur.
Esta acción forma parte del Presupuesto Estatal 2026, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), que contempla una inversión total de 540 millones de pesos en infraestructura carretera, incluyendo además la pavimentación del camino de acceso a Puerto Lobos, en Caborca, con una inversión de 40 millones de pesos.
El titular del Ejecutivo estatal reiteró que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, su administración mantiene el compromiso de seguir impulsando proyectos estratégicos de infraestructura que garanticen mayor seguridad vial, mejor conectividad y nuevas oportunidades de desarrollo para Sonora.