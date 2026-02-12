Nogales pega “doblete” en la Olimpiada Estatal de Beisbol 5

Hermosillo, Sonora, 12 de febrero del 2026.- Nogales dominó la Olimpiada Estatal de beisbol 5 ya que conquistó los dos cetros en disputa, tras coronarse en la categoría Mayor (19-21 años) y en la Menor (18 y menores), en la jornada de finales de dicha disciplina que tuvo lugar este miércoles en el Pabellón de Pelota de la Unidad Deportiva del Noroeste.Primeramente, en la final de la 19-21 años, Nogales derrotó dos sets a cero a Navojoa para proclamarse como campeón estatal de la categoría Mayor, después de ganar el primer parcial 2-1 y el segundo 7-4.El equipo monarca tuvo entre sus filas a Carlos Peña, Camilo Garavito, Emmy Monreal, Axel Orduño, Isabela Pacheco, Kassandra Castillo y Fabián León, mientras que los navojoenses alinearon a Caleb Sombra, Carolina Borbón, María Martínez, Andy Castillo, Camilá Mathán, Nicole Villegas, Iván Medina y Jorge Moroyoqui.
Posteriormente, Nogales completó el doblete tras conseguir una victoria por el mismo marcador, de dos sets a cero, sobre Cajeme, después de comandar el primer parcial 8-0 y el segundo 3-2.Los titulares del equipo fronterizo fueron: Eduardo Gallegos, Andrea Briceño, Santiago Peña, Valeria Sañudo y Luis Peña, mientras que los cajemenses saltaron a la cancha con Arturo Félix, Rodrigo Esquer, Dayana López, Jesús Gutiérrez y Valeria Partida, ingresando más tarde Sebastián Leal.En total, en la Olimpiada Estatal de beisbol 5, realizada martes y miércoles, compitieron una docena de equipos mixtos –compuestos por hombres y mujeres-, seis de cada categoría, provenientes de Hermosillo, Nogales, Guaymas, San Luis Río Colorado, Cajeme y Navojoa, para sumar 96 deportistas.