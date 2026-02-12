Nogales pega “doblete” en la Olimpiada Estatal de Beisbol 5

Nogales se proclamó campeón en las dos categorías de la Olimpiada Estatal de Beisbol 5, al conquistar los títulos en la división Mayor (19-21 años) y en la Menor (18 y menores), durante las finales celebradas en Hermosillo.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/02/2026 12:41 PM.
En Sonora y editada el 12/02/2026 12:48 PM.