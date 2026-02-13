Carretera Hermosillo-Kino, compromiso cumplido del Gobernador Alfonso Durazo: Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora, a 12 de febrero de 2026
El sello de la 4T es una política de infraestructura que genere desarrollo económico y bienestar social. Invertir en infraestructura pública es invertir en conectividad, desarrollo industrial, turismo y, por lo tanto, en la generación de empleos y en el bienestar de los hogares sonorenses, aseguró la senadora Lorenia Valles.
La carretera cuatro carriles beneficiará a las familias que diariamente se trasladan del Poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y Punta Chueca a Hermosillo, así como quienes viajan desde la ciudad hacía la costa. También contribuirá al desarrollo del turismo, el cual aporta 7% al PIB estatal, favoreciendo la movilidad segura y la reducción de accidentes, declaró.
La modernización de esta carretera suma a proyectos federales como las carreteras Bavispe-Agua Prieta, Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua, y otras obras de infraestructura que están haciendo de Sonora un punto importante de desarrollo industrial, logístico y comercial. Es ejemplo de infraestructura con sentido social, concluyó Valles Sampedro.