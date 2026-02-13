Carretera Hermosillo-Kino, compromiso cumplido del Gobernador Alfonso Durazo: Lorenia Valles

...

La senadora Lorenia Valles destacó el arranque de la modernización de la carretera Hermosillo–Bahía de Kino como un compromiso cumplido del gobernador Alfonso Durazo y una obra estratégica para fortalecer la conectividad, el turismo y el desarrollo económico en Sonora.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/02/2026 06:27 AM.
En Sonora y editada el 13/02/2026 06:38 AM.