Choque entre autobús y tráiler deja 5 muertos y 24 heridos en Sonoyta-Caborca

Cinco personas murieron y 24 resultaron lesionadas tras el choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler la mañana del viernes en el kilómetro 118 del tramo Sonoyta-Caborca. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región y el tránsito permaneció cerrado por varias horas mientras se realizaban las labores de auxilio.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/02/2026 03:00 PM.
En Sonora y editada el 13/02/2026 03:51 PM.