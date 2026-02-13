Choque entre autobús y tráiler deja 5 muertos y 24 heridos en Sonoyta-Caborca

Un saldo de cinco personas sin vida y 24 lesionadas dejó el choque entre un autobús de pasajeros y un tractocamión registrado alrededor de las 6:30 horas del viernes 13 de febrero en el kilómetro 118 del tramo carretero Sonoyta-Caborca.
El accidente participó un autobús de la línea Tufesa, número económico 98-HC-4C, procedente de Tijuana, y un tráiler de carga de la empresa Tres Guerras, con placas del servicio federal 10-UP-1H.
De acuerdo a los primeros reportes, el tractocamión transportaba bolsas de valores vacías y lámparas LED.
Las personas lesionadas fueron trasladadas para su atención médica a hospitales de los municipios de Caborca, Pitiquito y Altar, donde se reportaban al menos 10 personas graves.
En el lugar del accidente trabajaron elementos de Protección Civil, Bomberos de Caborca, Cruz Roja, Policía Municipal y miembros del Ejército Mexicano, siendo estos últimos quienes actuaron como primeros respondientes, al registrarse el percance muy cerca de su cuartel.
Alrededor de dos horas el tránsito vehicular en la carretera estuvo cerrado, mientras se realizaban los traslados de heridos y retiro de las unidades siniestradas.
Víctimas mortales: