Vivienda para el Bienestar en Sonora crece a 65 mil con gestiones del Gobernador Durazo

Con una visión firme de justicia social y compromiso directo con las familias que más lo necesitan, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabeza en Sonora uno de los mayores avances a nivel nacional del programa creado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Vivienda para el Bienestar, al incrementarse la meta sexenal en diversas ocasiones, pasando de 33 mil 800 a 65 mil viviendas proyectadas al 2030, de las cuales se estima que 20 mil sean entregadas antes de que concluya su administración.
Gracias a sus gestiones, Sonora se convirtió en el primer estado en garantizar la totalidad de la tierra requerida para iniciar la construcción de viviendas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, dirigidas a población que no cuenta con seguridad social, bajo un esquema accesible.
Este programa avanza de manera sostenida en la entidad a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), posicionando a Sonora como uno de los estados con mayor progreso dentro de esta estrategia federal.
Adicionalmente, se encuentran en proceso de validación más de dos mil viviendas por parte de la CONAVI, así como cuatro mil 570 viviendas de INFONAVIT en etapa previa al inicio de construcción, lo que fortalece el ritmo de crecimiento del programa en la entidad.
Actualmente, las viviendas en desarrollo por medio de CONAVI se distribuyen en municipios como Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco y Cajeme, mientras que con INFONAVIT destacan Nogales, Hermosillo, Navojoa y Agua Prieta, ampliando la cobertura territorial y el impacto social del programa.
El mandatario sonorense informó que en Ciudad Obregón se encuentra en proceso el cierre de un acuerdo para disponer de un terreno de 34 hectáreas que podría ponerse a disposición de la CONAVI para el desarrollo de un conjunto habitacional con potencial de albergar alrededor de 4 mil viviendas, con una proyección de hasta 150 viviendas por hectárea, fortaleciendo así la oferta de vivienda bien planeada y estratégicamente ubicada.
Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirma su compromiso de garantizar que más familias en situación de alta vulnerabilidad, comunidades indígenas y zonas rurales con mayores carencias sociales accedan a un patrimonio seguro, digno y bien ubicado, fortaleciendo el bienestar, la justicia social y la igualdad de oportunidades en Sonora.