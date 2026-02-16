El Congreso de Sonora convoca a participar en el Octavo Parlamento de las Mujeres

Hermosillo, Sonora; 16 de febrero de 2026.- El Congreso del Estado de Sonora, a través de la Comisión para la Igualdad de Género, invitó a participar en el Octavo Parlamento de las Mujeres, un ejercicio orientado a integrar una agenda legislativa sobre la equidad e igualdad de género, así como en la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres.
En esta edición se abordarán los siguientes ejes temáticos: autonomía de las mujeres con discapacidad; explotación sexual de mujeres, niñas y niños; salud sexual y reproductiva; inteligencia artificial, ética y género; y mujeres y migración.
Las interesadas podrán participar en calidad de ponentes o colaboradoras. La persona ponente será quien presente una propuesta relacionada con los ejes temáticos del parlamento, mientras que la colaboradora podrá asistir a las actividades, hacer uso de la voz en las mesas de trabajo y dar seguimiento a las discusiones generadas.
Los requisitos para participar son: ser mujer mayor de 18 años; ser originaria o contar con residencia efectiva en el estado de Sonora; presentar una ponencia sobre alguno de los ejes temáticos del parlamento; y completar el formulario de inscripción.
Las solicitudes de registro y recepción de ponencias estarán abiertas del 16 de febrero al 2 de marzo, y podrán realizarse de manera electrónica o presencial en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
La convocatoria completa se encuentra disponible en la página oficial del Congreso de Sonora, congresoson.gob.mx.