Alertan por alza desmedida en seguros médicos ante crisis en salud pública

El senador Iván Jaimes Archundia señaló que entre 9 y 10 millones de mexicanos han migrado a servicios privados por deficiencias en el sistema público, enfrentando incrementos “brutales” en pólizas de gastos médicos mayores

