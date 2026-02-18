Alertan por alza desmedida en seguros médicos ante crisis en salud pública

Las deficiencias en los servicios de salud han provocado un desplazamiento de entre 9 y 10 millones de mexicanos a los servicios de salud privados y a la necesidad de adquirir seguros médicos mayores, los cuales se han incrementado de manera exponencial y el caso de Sonora no es la excepción, alertó el senador Iván Jaimes Archundia.
En una charla con periodistas de Sonora, Jaimes Archundia recordó que presentó en diciembre pasado una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Seguros de Fianzas para regular los aumentos excesivos de tarifas, evitando situaciones de abuso.
Hoy las aseguradoras enfrentan escasas regulaciones en cuanto a la presentación de tarifas, lo que ha ocasionado abusos en el aumento de precios, precisó el legislador sonorense.
Quienes hacen este esfuerzo ahorita se están topando francamente contra la pared porque las aseguradoras han estado haciendo incrementos exponenciales de seguros médicos mayores, brutales y eso era antes de que Hacienda les exigiera las devoluciones que antes podían acreditarlas, ahora se tiene que hacer la devolución completa del IVA lo cual se está trasladando al usuario, señaló el legislador por Sonora.
Yo soy de la idea en este caso específico que estamos viviendo la crisis de las aseguradoras, tenemos que voltear a ver qué dientes y qué herramientas les vamos a dar a esas instituciones. No se puede permitir que sean objeto de tierra de nadie o la ley del más fuerte, eso no se puede permitir, apuntó.
Lo hemos estado checando y no se si llamarle desbandada, pero si un corrimiento, un desplazamiento de cera de 10 o 9 millones de personas que están transitando del IMSS, del ISSSTE, en general de las instituciones de salud pública a los servicios privados, tanto por deficiencias como por la poca atención que tienen los institutos en México, señaló.
La propuesta reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para permitir que los pagos de colegiaturas en educación media superior y superior sean deducibles, reduciendo la carga económica para las familias.