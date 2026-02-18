Congreso de Sonora exhorta a atender fugas de agua en Hermosillo

El Pleno del Congreso de Sonora aprobó un exhorto dirigido al Ayuntamiento de Hermosillo y al organismo operador de agua potable para que implementen un programa integral de atención a las fugas de agua en la ciudad; asimismo, turnó a comisiones diversas iniciativas sobre servicios hospedaje en ranchos ganaderos y cinegéticos, establecer el juicio en línea en materia administrativa y regular la pérdida de la patria potestad por abandono de obligaciones alimentarias.
El diputado Omar Francisco del Valle Colosio (PVEM) presentó un exhorto al Ayuntamiento de Hermosillo y al titular de Agua de Hermosillo para que implementen un programa que atienda las fugas de agua potable, ya que, de acuerdo con datos de las organizaciones ciudadanas Hermosillo, ¿Cómo Vamos? y la Unión de Usuarios, una parte considerable del recurso se pierde en la red, lo que afecta a las familias y a las finanzas del organismo.
El diputado Rubén Refugio González Aguayo (PT) presentó una iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 5 de la Ley de Hacienda del Estado, a fin de incluir el hospedaje en ranchos ganaderos y cinegéticos dentro del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, cuando estos formen parte de actividades turísticas.
La diputada Gabriela Félix Bojórquez (MC) propuso reformar la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, a fin de incorporar el juicio virtual y crear un Sistema de Justicia en Línea que agilice los procedimientos, reduzca la carga del tribunal y garantice el acceso a una justicia pronta, mediante un Expediente Electrónico y audiencias por videoconferencia con plena validez jurídica.
La diputada Alejandra López Noriega propuso reformar el artículo 338 del Código de Familia para establecer la pérdida de la patria potestad por abandono alimentario cuando exista incumplimiento reiterado de la obligación durante sesenta días naturales, con el objetivo de proteger de forma integral a niñas, niños y adolescentes; el derecho podrá recuperarse si se acredita el cumplimiento sostenido, se otorga garantía y se aprueban estudios económicos y psicológicos.
La próxima sesión se citó para el jueves 19 de febrero, a las 10:00 horas.