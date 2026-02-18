Impulsa Gobierno de Sonora infraestructura hídrica y becas en municipios rurales

...

Durante gira por San Miguel de Horcasitas, Opodepe y Rayón, el gobernador Alfonso Durazo entregó obras de modernización agrícola con energía solar y apoyos educativos, fortaleciendo el desarrollo productivo y la permanencia escolar en la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/02/2026 09:33 AM.
En Sonora y editada el 18/02/2026 09:43 AM.