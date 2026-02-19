La cocina tradicional es parte de nuestra identidad: Lorenia Valles

La senadora Lorenia Valles impulsó una reforma para integrar la cocina tradicional a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, destacando el valor ancestral de la gastronomía sonorense y sus raíces indígenas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/02/2026 10:29 AM.
En Sonora y editada el 19/02/2026 10:47 AM.