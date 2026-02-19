Gobierno de Sonora rehabilita asfalto en la UES Navojoa

...

Con respaldo estatal y municipal, iniciaron trabajos de mejora en la infraestructura interior de la Unidad Académica Navojoa para garantizar espacios más seguros y funcionales a estudiantes y personal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/02/2026 10:16 AM.
En Sonora y editada el 19/02/2026 10:18 AM.