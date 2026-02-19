Gobierno de Sonora rehabilita asfalto en la UES Navojoa

En beneficio directo de estudiantes y comunidad universitaria, el Gobierno de Sonora fortalece la infraestructura de la Unidad Académica Navojoa de la Universidad Estatal de Sonora (UES), con la rehabilitación del asfalto interior, impulsando espacios seguros y funcionales para su desarrollo académico.
Como parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo con la educación superior y derivado de las gestiones de la rectora Martha Patricia Patiño Fierro, dieron inicio los trabajos de reparación del asfalto al interior de la unidad, mejorando la movilidad y seguridad de quienes diariamente acuden a clases.
Estas acciones se realizan con el respaldo del Ayuntamiento de Navojoa, encabezado por el presidente municipal Jorge Alberto Elías Retes, en una muestra de coordinación interinstitucional que prioriza el bienestar de la comunidad estudiantil.
Patiño Fierro destacó que mantener instalaciones dignas es fundamental para el desempeño académico y la formación integral de las y los jóvenes sonorenses, al contar con entornos adecuados y seguros.
El mandatario estatal ha reiterado que la inversión en infraestructura educativa es clave para garantizar oportunidades de calidad a las nuevas generaciones y fortalecer el desarrollo regional.
Con estas acciones, la UES refrenda su compromiso de continuar trabajando en unidad para ofrecer mejores condiciones a estudiantes y contribuir al progreso de la sociedad sonorense.