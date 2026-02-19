Inicia ciclo 2026 en la Universidad de la Seguridad Pública con generación histórica

Con un total de 457 jóvenes aspirantes a formarse como policías preventivos, inició el ciclo 2026 la Universidad de la Seguridad Pública (USP) cumpliendo así, con el compromiso del Gobernador Alfonso Durazo al inicio de su administración de fortalecer las corporaciones de seguridad en Sonora.
La generación “Dragón” que este lunes ingresó a la USP, se caracteriza por contar con el mayor número de cadetes en la historia de la institución, creando sin duda un precedente y reflejo del interés de las y los jóvenes de estudiar para servir a Sonora.
Ellioth Romero Grijalva, rector de la Universidad de la Seguridad Pública informó que actualmente se trabaja al 100 por ciento de su capacidad para continuar egresando perfiles profesionales que habrán de incorporarse en un futuro próximo a las filas de la Policía Estatal y municipales.
Destacó que, el 41 por ciento de la generación “Dragón” está conformada por mujeres y 59 por ciento por hombres, originarios en su mayoría de Hermosillo y municipios de la sierra y sur de la entidad.
La formación que ofrece la Universidad de la Seguridad Pública dijo, incluye licenciatura en Derecho, especialidades, maestrías y doctorados, todas con enfoque policial. Con ello, precisó se contribuye a garantizar un empleo, incluso desde antes de finalizar sus estudios.
El rector de la USP comentó que ante la gran demanda, se proyectó que la próxima generación “Esparta” que ingrese a finales de marzo, se estima estará conformada por mínimo 150 cadetes.