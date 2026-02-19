Inicia ciclo 2026 en la Universidad de la Seguridad Pública con generación histórica

...

Un total de 457 aspirantes integran la generación “Dragón”, la más numerosa en la historia de la institución, como parte del fortalecimiento de las corporaciones de seguridad en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/02/2026 10:18 AM.
En Sonora y editada el 19/02/2026 10:29 AM.