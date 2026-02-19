Salud Sonora alcanza mayor cobertura de fumigación en 2025

La Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora fumigó durante 2025 un total de 197 mil 913 hectáreas en 336 localidades de 25 municipios, cifra que representa la mayor cobertura alcanzada en la última década.
De acuerdo con los registros históricos, durante el periodo 2016–2024 se fumigaron en promedio 122 mil 887 hectáreas por año, por lo que las acciones realizadas en 2025 significan un incremento del 61 por ciento en comparación con el promedio anual del periodo.
En 2016 se nebulizaron 96 mil 714 hectáreas; mientras que en 2021, como consecuencia de las medidas sanitarias derivadas de la pandemia por COVID-19, las acciones de fumigación y atención municipal se redujeron aproximadamente 40 por ciento. Para 2022 se registraron brotes con una demanda de control menor a la observada en 2025, y durante 2023 y 2024 las acciones se incrementaron, alcanzando una intervención de 145 mil 900 hectáreas entre ambos años.
Las variaciones en las superficies fumigadas responden al comportamiento cíclico de las enfermedades transmitidas por vector, así como a la necesidad técnica de evitar la resistencia del mosquito a los insecticidas, preservar la eficacia biológica de los productos y reducir la sobreexposición a químicos en la población.
La nebulización espacial o fumigación es una de las acciones de control más visibles que realiza la Secretaría de Salud Pública, mediante el uso de vehículos tipo pickup equipados con sistemas ULV, que operan en horarios estratégicos, principalmente al amanecer y al anochecer, cuando el mosquito adulto presenta mayor actividad.
No obstante, la dependencia enfatiza que la fumigación por sí sola no es suficiente para lograr el control efectivo del mosquito transmisor. La principal acción preventiva continúa siendo la que se realiza desde los hogares, mediante la participación activa de la ciudadanía.
Eliminar criaderos, lavar, tapar, voltear y tirar recipientes que acumulen agua; mantener patios y azoteas limpias; así como permitir el acceso del personal de salud a las viviendas, son acciones fundamentales que complementan y fortalecen las estrategias institucionales.
La Secretaría de Salud Pública reitera que la prevención es una tarea compartida y que, por más acciones de fumigación que se realicen, sin la corresponsabilidad de la población no se alcanzará el efecto esperado. Solo con la suma de esfuerzos entre gobierno y ciudadanía es posible proteger la salud de las familias sonorenses y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por vector.