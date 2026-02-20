Congreso de Sonora analiza reformas en lenguas indígenas, despojo y salud mental

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso de Sonora analizó iniciativas para difundir comunicaciones oficiales en lenguas originarias, aumentar las penas por despojo y ampliar la atención en salud mental en comunidades rurales; así como un exhorto para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en redes sociales.
El diputado Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela (Morena) propuso ante el Pleno reformar la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para establecer la obligación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de difundir sus comunicaciones oficiales relevantes en lenguas originarias, bajo un enfoque progresivo e intercultural, con el fin de garantizar el acceso a la información, combatir la exclusión lingüística y fortalecer la preservación de las lenguas indígenas en la entidad.
La iniciativa presentada por la legisladora Elia Sahara Sallard Hernández (Morena) planteó reformar el artículo 323 y adicionar el 323 Bis al Código Penal, encaminado a aumentar las penas por el delito de despojo, de cinco a diez años de prisión y multa de 700 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Además, se establecen agravantes cuando exista violencia, engaño, afectación a personas vulnerables o participación de personas servidoras públicas, entre otros supuestos.
A nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza Sonora, el diputado Fermín Trujillo Fuentes planteó reformar la Ley de Salud Mental con el propósito de dar cobertura de servicios de salud mental y atencion a las adicciones a municipios y comunidades rurales, mediante un programa estatégico que fortalezca la detección temprana, capacite al personal y emplee herramientas digitales.
El diputado René Edmundo García Rojo (PT) dio lectura un exhorto co el cual el Congreso del Estado de Sonora solicita al Congreso de la Unión reformar la Constitución y diversas leyes federales, con la intención de que establezca un marco integral de protección reforzada para la niñez y la adolescencia en el uso de redes sociales.
Las iniciativas y el exhorto, conforme a la naturaleza de los asuntos, se turnaron para su análisis a las comisiones de Asuntos Indígenas; Justicia y Derechos Humanos; Salud; y Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.