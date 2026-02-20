Congreso de Sonora analiza reformas en lenguas indígenas, despojo y salud mental

Diputadas y diputados presentaron iniciativas para difundir comunicaciones oficiales en lenguas originarias, endurecer sanciones por despojo y ampliar servicios de salud mental en comunidades rurales, además de un exhorto para proteger a menores en redes sociales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/02/2026 09:47 AM.
En Sonora y editada el 20/02/2026 09:51 AM.