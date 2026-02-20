Conmemoran en Sonora el 113 aniversario del Ejército Mexicano

Para reconocer la vocación de servicio, disciplina y lealtad de las fuerzas armadas, así como su contribución permanente a la seguridad y bienestar del estado y del país, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño encabezó la ceremonia conmemorativa del CXIII Aniversario del Ejército Mexicano.
Durante el acto solemne realizado, el mandatario estatal subrayó que la conmemoración de más de un siglo de vida institucional del Ejército no solo representa el paso del tiempo, sino la consolidación de principios y valores que han dado firmeza y estabilidad a México. En ese marco, destacó que la vocación de servicio de las y los soldados se sostiene también en el respaldo de sus familias y en una formación basada en el deber, la disciplina y el compromiso con la Constitución.
Un respaldo familiar en el cumplimiento de una responsabilidad, de una tarea tan delicada como la que tienen encomendada las y los integrantes del Ejército, hacen la diferencia. Expresar mi reconocimiento por la formación de todas y todos los integrantes de nuestro Ejército, su compromiso con el país, con la Constitución, sus valores, su sentido del deber inspiran al ámbito civil para que cuando tengamos una responsabilidad cumplamos con ella como lo hacen las y los integrantes de nuestro Ejército nacional, subrayó el gobernador Alfonso Durazo.
En la ceremonia estuvieron presentes José Manuel Guevara Castillo, comandante interino de la Cuarta Zona Militar; Carlos de Jesús Gracia Ríos, comandante de la Región Aérea Militar del Noroeste; Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Alejandra López Noriega, presidenta del Congreso de Sonora.
También asistieron Juan Martín Aguilar Morales, comandante de la Segunda Región Naval; Osvaldo Iván Galicia, coordinador policial de la Guardia Nacional; Drew Hoster, cónsul general de Estados Unidos en México; Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora; Anastasio Santos Álvarez, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sonora y Cesar Tapia Jiménez, comandante de la Base Aérea Militar 18.
Así como autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno, representantes de la Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, reafirmando la coordinación interinstitucional en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y consolidando la seguridad como base para el desarrollo de Sonora.