Conmemoran en Sonora el 113 aniversario del Ejército Mexicano

El gobernador Alfonso Durazo encabezó la ceremonia por el CXIII Aniversario del Ejército Mexicano, destacando su lealtad, disciplina y compromiso con la seguridad y estabilidad del país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/02/2026 09:54 AM.
En Sonora y editada el 20/02/2026 09:59 AM.