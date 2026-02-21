Avanza 35% construcción del nuevo Hospital General del IMSS en San Luis Río Colorado

El proyecto impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contempla una inversión superior a 3 mil 870 millones de pesos y beneficiará a 128 mil derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social

