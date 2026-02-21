Destaca Lorenia Valles eficacia de campaña nacional contra el sarampión

La senadora Lorenia Valles Sampedro reconoció la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por instituciones federales y estatales, logrando la aplicación de más de 16 millones de vacunas en el país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/02/2026 08:09 AM.
En Sonora y editada el 21/02/2026 08:19 AM.