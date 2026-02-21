Entrega DIF Sonora apoyos a familias Guarijío en Mesa Colorada

El Gobierno de Sonora, en cumplimiento a la instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño de impulsar acciones que fortalezcan el bienestar y la inclusión de los pueblos originarios, a través del Sistema DIF Sonora, realizó la entrega de apoyos sociales en la localidad de Mesa Colorada, en beneficio de familias de la comunidad Guarijío Makurawe.
Como parte de la “Jornada en tu comunidad”, se distribuyeron más de 500 canastas alimentarias para contribuir al fortalecimiento alimentario de las familias de esta y otras localidades cercanas, favoreciendo su nutrición y bienestar. Asimismo, se entregaron bicicletas, cobijas, lentes y dulces, apoyos que benefician principalmente a niñas, niños y adolescentes, promoviendo su desarrollo y mejores condiciones de vida.
La directora general de DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, encabezó esta jornada que tiene como propósito fortalecer el trabajo coordinado en favor de la inclusión, el bienestar y la atención integral de las personas de los pueblos originarios, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida mediante acciones directas y cercanas a la comunidad.
Mencionó que, desde la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Sonora con el gobernador Alfonso Durazo y a través de DIF Sonora, se trabaja para que los apoyos lleguen a quienes de verdad se encuentran en situación de vulnerabilidad.
De manera coordinada con el Registro Civil, también se brindó el servicio de expedición de actas de nacimiento, garantizando el derecho a la identidad y facilitando el acceso a servicios, programas sociales y oportunidades que contribuyen a su desarrollo integral.