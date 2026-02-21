Entrega DIF Sonora apoyos a familias Guarijío en Mesa Colorada

...

En el marco de la jornada comunitaria, el Sistema DIF Sonora distribuyó más de 500 canastas alimentarias, bicicletas y cobijas en beneficio de la comunidad Guarijío Makurawe, reforzando acciones de inclusión social

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/02/2026 08:05 AM.
En Sonora y editada el 21/02/2026 08:09 AM.