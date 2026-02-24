Durazo presenta actualización del Plan Estatal alineado al proyecto nacional

...

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que el nuevo Plan Estatal de Desarrollo armoniza prioridades como justicia social, transición energética y seguridad con el Plan Nacional 2025-2030 impulsado por Claudia Sheinbaum Pardo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/02/2026 09:47 AM.
En Sonora y editada el 24/02/2026 10:01 AM.