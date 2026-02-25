Alcaldesa de Bacanora sobrevive a ataque; su hijo fallece en carretera

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que no hay indicios de que la agresión haya sido directa contra la presidenta municipal Nora Alicia Biébrich Duarte; el conductor del vehículo murió por choque hipovolémico

25/02/2026 10:15 AM.
