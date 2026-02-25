Alcaldesa de Bacanora sobrevive a ataque; su hijo fallece en carretera

La presidenta municipal de Bacanora, Nora Alicia Biébrich Duarte, sobrevivió el martes a un ataque armado ocurrido en el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo–Mazatán. Su hijo, quien conducía la camioneta en la que ambos se desplazaban, falleció a consecuencia de las heridas recibidas. Tenía 36 años y murió por choque hipovolémico.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, tras las primeras investigaciones y el procesamiento de la escena en el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatán, no se cuenta con ningún dato que permita suponer que la agresión armada registrada el día de ayer fuera un ataque directo en contra de la presidenta municipal de Bacanora, Nora Alicia Biebrich.
De acuerdo con las indagatorias preliminares y la evidencia recolectada en el sitio, los hechos derivaron de un incidente de tránsito ocurrido momentos antes de la agresión.
Se ha establecido que el ataque fue dirigido específicamente hacia el conductor del vehículo.
Como consecuencia de esto, la víctima de 36 años perdió la vida debido a un choque hipovolémico provocado por las heridas.
Por su parte, la presidenta municipal de Bacanora se reporta fuera de peligro y no presenta lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.
En el lugar de los hechos se mantiene un despliegue operativo coordinado por las autoridades que integran la Mesa de Seguridad, incluyendo a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el Ejército Mexicano (45/a Zona Militar) y la Guardia Nacional.
La presidenta municipal de Bacanora será valorada y atendida conforme a los protocolos correspondientes, a fin de dar seguimiento médico y brindar acompañamiento psicológico derivado de los hechos registrados.
La unidad dañada ha sido trasladada a las instalaciones centrales de la FGJES para continuar con su procesamiento pericial. Dicha institución continuará informando sobre los avances conforme lo permita la investigación.