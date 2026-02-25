Alfonso Durazo encabeza conmemoración del Día de la Bandera en Sonora

Para rendir homenaje al lábaro patrio, símbolo de identidad, historia y unidad nacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, en la que destacó el legado de quienes lucharon por la soberanía y la construcción del México actual.
En el marco del evento, Sonora se sumó a un enlace simultáneo a nivel nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la toma de protesta a escoltas integradas por estudiantes de 36 escuelas entre secundarias y nivel medio superior de Sonora, fortaleciendo así el compromiso cívico desde las aulas.
Durante su mensaje, el mandatario estatal subrayó que la bandera nacional representa siglos de identidad, lucha y compromiso, además de reflejar el juramento que convoca a las y los mexicanos a honrarla con responsabilidad y sentido de pertenencia.
En un mundo de desafíos la bandera se alza como un recordatorio constante de la importancia de la unidad y dignidad. El objetivo de hoy es reforzar los valores patrios, promover la unidad cívica y refrendar el compromiso del Gobierno de Sonora con la identidad nacional, fortalecer el respeto y veneración hacia nuestro lábaro, emblema que representa los ideales de libertad, justicia y democracia que dieron forma a nuestra nación, subrayó el mandatario.
Por su parte, el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, destacó que la administración estatal ha reforzado la formación cívica en los planteles educativos, impulsando entre la niñez el reconocimiento y la importancia de la bandera mexicana como emblema de unidad nacional.
Con esta ceremonia, el gobernador Alfonso Durazo refrenda su compromiso de fortalecer los valores patrios y la educación cívica, pilares fundamentales para la formación integral de la niñez y juventud sonorense.