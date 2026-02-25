Alfonso Durazo encabeza conmemoración del Día de la Bandera en Sonora

...

El gobernador Alfonso Durazo Montaño participó en enlace nacional con Claudia Sheinbaum Pardo para la toma de protesta de escoltas estudiantiles y reafirmó el compromiso con los valores cívicos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/02/2026 10:11 AM.
En Sonora y editada el 25/02/2026 10:15 AM.