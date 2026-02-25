Destinan 9.5 millones de pesos para rehabilitar el museo La Burbuja

Como parte de las acciones que conforman la segunda etapa de rehabilitación del Bosque Urbano La Sauceda, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destinó una inversión de 9.5 millones de pesos para el mejoramiento de las instalaciones del museo La Burbuja, obra que registra un avance físico del 20 por ciento.
El mandatario estatal mencionó que, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), se trabaja para regresar a las y los sonorenses un área de tradición, esparcimiento, y aprendizaje, donde actualmente al interior se llevan a cabo trabajos preliminares, demoliciones, acabados, puertas, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, y aire acondicionado, y protección civil.
También se ejecutan acciones de demolición de muros divisorios y tablaroca en planta baja y alta, módulos de sanitarios de niñas y niños, y se están colocando tuberías hidráulicas y sanitarias, con la intención de remodelar al cien por ciento la estructura y, posteriormente, continuar con la instalación de equipo y mobiliario.
En esta etapa se iniciaron los trabajos de colocación de azulejo en baños de planta baja, mientras que siguen adelante los trabajos de impermeabilización de azotea y pretiles en las azoteas.
Adicionalmente, se dio a conocer que se iniciarán las actividades de reparación de muros y losas con presencia de humedad, de igual forma se hará el retiro de estructuras y escaleras metálicas en la zona del antiguo almacén.
El gobernador Durazo Montaño puntualizó que el museo La Burbuja, al igual que el resto del Bosque Urbano La Sauceda, es un espacio de orgullo para las y los sonorenses, ya que representa un lugar de sano esparcimiento para las familias y forma parte importante de la identidad cultural y social del estado.