Destinan 9.5 millones de pesos para rehabilitar el museo La Burbuja

...

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que la obra presenta un avance del 20 por ciento como parte de la segunda etapa de modernización del Bosque Urbano La Sauceda

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/02/2026 10:21 AM.
En Sonora y editada el 25/02/2026 10:26 AM.