Manlio Fabio Beltrones propone frenar sobrerrepresentación en el Congreso

...

El legislador anunció que presentará una iniciativa para modificar el artículo 54 constitucional y evitar que cualquier partido tenga una representación mayor a la votación obtenida en las urnas, en el contexto de la reforma impulsada por Claudia Sheinbaum

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/02/2026 02:00 PM.
En Sonora y editada el 25/02/2026 02:02 PM.