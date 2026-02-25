Manlio Fabio Beltrones propone frenar sobrerrepresentación en el Congreso

El Senador Manlio Fabio Beltrones anunció que presentará en los próximos días una iniciativa de Ley para modificar el 54 Constitucional y donde se establezca que en el congreso no se permita sobrerrepresentación alguna de cualquier partido político y lograr una representación auténtica de la votación en las urnas.
En el contexto del debate publico y tras la presentación de la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Beltrones señaló que hace falta recuperar el espíritu de no permitir una sobrerrepresentación abusiva de cualquier partido político en el congreso.
Eso pervierte la voluntad popular tal como ahora sucede cuando el partido gobernante vale 41% y representa el 73% en la cámara de diputados, señaló en un pronunciamiento en redes sociales.
Pronto presentaré, en el Senado, una iniciativa para proponer modificaciones al artículo 54 constitucional donde se establezca que en el congreso no se permita sobrerrepresentación alguna. Conseguir, para beneficio del país, una representación auténtica de la votación en las urnas, manifestó.
Pronto presentaré, en el Senado, una iniciativa para proponer modificaciones al artículo 54 constitucional donde se establezca que en el congreso no se permita sobrerrepresentación alguna. Conseguir, para beneficio del país, una representación auténtica de la votación en las urnas, manifestó.
Que cada quien valga en el cámara de diputados lo que el pueblo realmente votó y en cámara de Senadores la igualdad de la representación de los estados. Eso sí conseguiría hacer respetar la voluntad del pueblo, destacó.