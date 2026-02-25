Reforma electoral busca reducir costos y ampliar representación: Lorenia Valles

La senadora Lorenia Valles Sampedro afirmó que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum responde a la demanda ciudadana de elecciones menos costosas y una democracia más accesible

