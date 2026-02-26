Aprueba Congreso de Sonora revocación de regidor en Carbó y ajusta ingresos, Bacoachi y Huachinera

El Congreso del Estado de Sonora aprobó la revocación del mandato del regidor de Carbó, Natanahel Córdova Bon, tras su fallecimiento, y llamó a su suplente para ocupar el cargo. Además, autorizó modificaciones a las leyes y presupuestos de ingresos 2025 de Bacoachi y Huachinera, para ajustarlos a ingresos extraordinarios no previstos.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/02/2026 03:46 PM.
En Sonora y editada el 26/02/2026 03:55 PM.