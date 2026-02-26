Aprueba Congreso de Sonora revocación de regidor en Carbó y ajusta ingresos, Bacoachi y Huachinera

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Sonora aprobó la revocación del mandato del regidor del Ayuntamiento de Carbó por su fallecimiento; autorizó modificaciones a las leyes y presupuestos de ingresos de los municipios de Bacoachi y Huachinera para el ejercicio fiscal 2025; y turnó a comisiones iniciativas en materia electoral, autonomía económica de las mujeres, agua potable y salud.
La diputada Rebeca Irene Silva Gallardo (NAS) presentó el dictamen mediante el cual el Poder Legislativo revocó el mandato del regidor propietario del Ayuntamiento de Carbó, Natanahel Córdova Bon, por su fallecimiento. Y llamó al suplente, Juan Ramón Chávez Echeverría, para ocupar el cargo vacante.
Por su parte, la diputada Gabriela Félix Bojórquez (MC) y los diputados Norberto Barraza Almazán (PES) y Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) dieron lectura a los decretos relativos a las leyes de ingresos y presupuestos de ingresos de los municipios de Bacoachi y Huachinera para el ejercicio fiscal 2025, con el objetivo de armonizar sus disposiciones con la recaudación efectiva, derivada de ingresos extraordinarios no previstos en las estimaciones iniciales.
El diputado Próspero Valenzuela Múñer (Morena) presentó una iniciativa para reformar el artículo 135 de la Constitución Política de Sonora y los artículos 98 y 103 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, con el propósito de establecer que las personas comisarias y delegadas municipales sean electas mediante voto libre, secreto y directo, a fin de fortalecer la democracia y la legitimidad en el ámbito local.
Enseguida, la diputada Alejandra López Noriega propuso una iniciativa de Ley Estatal para la Autonomía Económica y Prevención de la Violencia Económica Contra las Mujeres, con el objetivo de garantizar la autonomía económica como base de la igualdad sustantiva, mediante el acceso a ingresos propios, recursos y programas productivos, así como la creación de un Sistema Estatal que coordine y evalúe las políticas públicas en la materia.
Por su parte, el diputado René Edmundo García Rojo (PT) planteó reformar la Ley de Agua del Estado de Sonora y la Ley de Responsabilidades y Sanciones, para condicionar la suspensión del servicio a personas usuarias bajo tarifa social, previa aplicación de un estudio socioeconómico que acredite su capacidad de pago; adicionalmente, se preveen responsabilidades administrativas en caso de incumplimiento.
En representación del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa, presentó un acuerdo con la finalidad de citar al secretario de Salud del Gobierno de Sonora a comparecer ante la Comisión de Salud, a fin de que informe sobre la situación de los contagios de sarampión en la entidad.